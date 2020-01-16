第一階段貿易協議完成 美中談判仍撲朔迷離

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（法新社北京16日電） 美國與中國於美東時間15日正式簽署的「第一階段」貿易協議，是漫長且難產的談判結果，至於「第二階段」貿易協議可能也會同樣坎坷且前景難料。

美國總統川普15日在白宮與中國國務院副總理劉鶴共同簽署這項協議，貿易戰場開打近兩年的美中雙方也暫時鬆一口氣。不過兩大強權間仍存在許多其他問題，以下是法新社整理的幾個重點。

●誰勝誰負很難說

穆迪分析公司（Moody's Analytics）經濟學家徐曉春（Xu Xiaochun，音譯）告訴法新社，這項協議「對兩國來說都不錯」。

彈劾審判纏身的川普在今年尋求連任時，可將成功簽署這份協議拿來說嘴。

對習近平來說，在處理其他諸如香港抗爭與經濟成長放緩等棘手問題時，簽署此協議讓他放下心中一塊石頭。

在第一階段中，北京方面承諾未來2年購買2000億美元美國商品，包括320億美元農產品和海產，而川普將能藉此吸納自己在農業州的支持，有利於拚連任選情。

然而徐曉春指出，中國在其他像是改善智慧財產保護及金融自由化方面的讓步皆已正在進行，「中國在初階貿易協議內，似乎沒有做出任何他們不願意做的新讓步」。

●中國承諾加強進口美農產能源 內需是關鍵

儘管中國承諾將進口更多美國製造業和能源商品，分析人士指出，中國國內需求恐怕會是限制因素。

分析人士表示，中國經濟2019年表現放緩，增速約為6.1%，是30年來最差表現。

荷蘭國際集團（ING）經濟學家斯帕克曼（Timme Spakman）與彭藹嬈（Iris Pang）在報告中提到：「除非中國對美國農產品和能源的需求飆升，否則中國勢必得透過國家政策從美國進口農產和能源商品，而非從其他出口國。」

●美國大選前能否完成第二階段協議 前景不明

川普昨天表示，他計畫在「不遠的將來」出訪中國。目前華府當局仍對價值數千億美元的中國商品徵收關稅，對此川普說「倘若能進行第二階段」，他願意取消關稅。

不過，川普不僅忙於今年11月的大選，更面臨美國參議院彈劾審判，美中下一輪談判已看似錯綜複雜。

穆迪分析經濟學家徐曉春表示：「我們不確定美方是否有意願儘快有所進展。」不過，徐曉春也說，北京當局沒有理由拖延，因為不論是川普連任或民主黨人擔任總統，中國都可能面臨華府強硬立場。

●第一階段協議是否終結雙方緊張對峙

雙方爭端依然存在。這份協議不但保留大部分關稅，也未能解決美國批評中國拿大筆錢補貼國有企業，讓中資企業居於不公平優勢的爭議。

事實證明，美中貿易戰是爭奪高科技霸主的地位之爭，衝突可能持續加劇。

美國官員擔憂中國電信巨擘華為是中國共產政權的間諜工具，華府維持對華為實施制裁。

對於飽受美中貿易戰火波及的中國美國商會（American Chamber of Commerce in China）來說，「為解決兩國經貿關係中長期存在的結構性議題，仍有很大努力空間」，但他們在聲明中補充說：「第一階段協議為改善這些議題創造了正面動能。」

© 2020 AFP