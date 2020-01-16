簽署第一階段貿易協議後 美中仍有爭議要弭平

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（法新社華盛頓15日電） 美中今天簽署各界期待已久的第一階段貿易協議，雖然緩解了部分貿易衝突，但太平洋兩大強權之間仍存有許多其他爭議。

●對維吾爾人的「殘酷」鎮壓

川普政府鮮少在人權方面對盟邦施壓，但對中國在新疆拘留逾百萬維吾爾人和其他突厥裔穆斯林一事，一向直言不諱。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）曾以「殘酷」描述北京當局的監禁行為，還拿納粹德國作比喻，形容中國正在發動一場信仰戰爭。

維吾爾維權人士和目擊者指稱，中國正試圖藉由懲罰伊斯蘭教基本習俗來同化這個少數民族，不過中國堅稱是以提供職業訓練來消弭極端主義。

●香港民主問題

川普去年11月簽署在國會幾乎無異議地通過的「香港人權與民主法案」，此一法案目的在於維護香港在中國的特殊地位。

根據「香港人權與民主法案」，若中國不尊重香港的自治狀態，美國將剝奪香港的優惠貿易地位。國會議員正在施壓川普政府，要川普政府遵循這項法案。

●西藏人權問題

由於擔心中國會替藏人精神領袖第14世達賴喇嘛尋找順從中共的接班人，美國愈來愈堅定支持藏人依照自己的方式選出下一世達賴喇嘛。

國會預計近期通過立法，尋求制裁任何企圖干預轉世程序的中國官員；此外，在美國能夠於西藏首府拉薩設立領事機構之前，也不準中國在美設立新的領事機構。

●中國版圖擴張

對於中國在南海和東海爭議海域的主權聲索行為，美國多年來態度愈發強硬。

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）最近稱北京當局的行徑「破壞穩定」，並承諾與美國位於亞洲的盟邦密切合作。

美國也持續提醒開發中國家當心中國的「一帶一路」倡議，警告這些國家最後可能會為此背上沉重債務。中國提出「一帶一路」計畫，承諾提供開發中國家數十億美元資金，來協助打造當地基礎建設。

美國也呼籲中國，作為下一階段納入新戰略武器裁減條約（New START）的國家，應和俄羅斯討論中國逐漸擴大的核武軍備，但遭北京當局拒絕。

●對華為的打擊

目前還不確定美中今天簽署的貿易協議是否會緩解美國對中國不公平貿易行為的指控，不過華府不太可能減輕對中國通訊大廠華為施壓。

由於擔心北京當局若主宰5G技術持續增長的市場恐有安全隱憂，美國已頒布法令禁止國內企業與華為往來，並施壓歐洲在內的盟國，要求各國比照辦理。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP