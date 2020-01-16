美中第一階段貿易協議 要點總覽

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（法新社華盛頓15日電） 美國總統川普今天與中國簽署第一階段貿易協議，以下為美中第一階段貿易協議的要點：

● 中國承諾擴大對美採購

北京方面承諾在未來兩年，從美國購買和進口的成品、農產品、能源產品和服務產品總額，會比2017年（即貿易戰開打之前）進口額度多出至少2000億美元。

這包括320億美元農產品和海產；將近780億美元的製造業產品，包括飛機、機械和鋼鐵；以及520億美元的能源產品。

● 智慧財產權

第一階段貿易協議要求懲罰竊取商業機密的行為，要求中方正式禁止下列3事項：網路竊盜、越權披露貿易機密、運用竊取來的貿易機密。

協議同時要求創建機制來解決藥品專利方面的爭議。

協議也列出條款來避免假藥等偽造行為和線上盜版行為。

● 強制性技術轉讓

今天簽署的協議規定，美中雙方均不得強制要求另一方人員轉移「與收購、合資企業或其他投資交易相關的」技術。

● 彙率機制

協議中，美中雙方均承諾遵守國際貨幣基金（IMF）的各項原則，避免操縱彙率。兩方承諾，將致力達成由市場決定的彙率，並避免競貶本國貨幣。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）

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