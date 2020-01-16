美參院領袖：將通過美墨加貿易協定

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓15日電） 美國聯邦參議院多數黨領袖麥康奈表示，參院明天將舉行表決，批准美國與加拿大和墨西哥達成的畫時代貿易協定。川普總統面臨參院審理彈劾案之際，此舉將為他帶來一項勝利。

麥康奈（Mitch McConnell）今天說：「我們預期參院將在明天通過美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA），將這個畫時代貿易協定送交川普總統簽署。」

麥康奈說，這個各界期待已久的協定一旦獲得通過，「對我國而言將是重大的好消息」，「對川普政府而言也是一大勝利」。

這項協定在國會折騰了數個月，因為民主黨人要求美國官員重新談判勞動條款等關鍵要素，此舉成功說服一些懷疑自由貿易的民主黨議員。

川普去年12月盛讚這項協定是「美國歷來達成的最棒、也是最重要的貿易協定」，如今協定已獲得兩黨多數議員支持，預計可以順利過關。

USMCA將取代有25年歷史的北美自由貿易協定（North American Free Trade Agreement, NAFTA），更新關於汽車製造、電子商務、智慧財產限制與勞動條款等規定。

USMCA上月在聯邦眾議院闖關成功，獲得兩黨壓倒性票數批准，就當前政治氛圍而言，這是罕見的情況。

聯邦參議員似乎想要快速審批USMCA，好讓參院下周能順利審理川普彈劾案。

參院可望在明早對USMCA舉行表決，因為美國最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）將在下午2時抵達參院宣誓，之後將為審理川普彈劾案開庭。

© 2020 AFP