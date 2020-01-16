華倫與桑德斯辯論會後 互嗆彼此是「騙子」

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（法新社華盛頓16日電） 美國有線電視新聞網（CNN）15日揭露，參選總統的民主黨聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）及桑德斯（Bernie Sanders），在辯論會後發生激烈口角，互嗆彼此是騙子。

華倫及桑德斯是民主黨初選選戰中，最主張進步主義價值的代表人物。有6名總統參選人出席14日民主黨初選辯論，多數參選人在會後誠摯握手致意，但華倫及桑德斯卻爆發口角。

當時，華倫明顯面露怒氣，拒絕與桑德斯握手，似乎在對他責難，兩人彷佛怒言相向。備份播音紀錄顯示，兩人在辯論會後繼續交鋒，互責彼此是「騙子」。

華倫當時說道：「我認為你曾在全國電視上稱我是騙子。」桑德斯回應說：「什麼？」華倫又說：「我認為你曾在全國電視上稱我是騙子。」

桑德斯說：「你知道，我們別在這裡談論此事。如果想要討論此事，我們將會討論。」

華倫回答說：「隨時奉陪。」桑德斯又說：「你稱我是騙子。是你告訴我…好吧！我們現在不要在此討論此事。」

過去幾個月來，桑德斯與華倫在黨內初選一直和平爭奪進步主義大旗，但近日兩人的互不侵犯原則出現鬆動跡象。

有媒體報導，桑德斯2018年曾私下告訴華倫，他不認為女性能擊敗共和黨籍現任總統川普。華倫昨天證實確有此事。

桑德斯在辯論會上堅稱「我不曾那樣說過」，強調相信女人無法問鼎白宮是荒誕之事。華倫則堅稱桑德斯的確曾說過，並稱她「來此不是要試圖與桑德斯鬥嘴」。

© 2020 AFP