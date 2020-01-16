通烏門 川普核心成員：總統知悉發生什麼事

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（法新社華盛頓16日電） 針對美國總統川普涉嫌施壓烏克蘭官員，要求調查政治對手拜登（Joe Biden）醜聞，被起訴的川普核心成員帕納斯（Lev Parnas）告訴媒體，川普「知悉到底發生什麼事」。

川普強烈否認他曾下令向烏克蘭官員施壓，要求調查前副總統拜登和兒子在烏克蘭的生意往來，這是彈劾調查的一部分，美國參議院16日正式宣讀川普面臨的指控。

川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）的商業夥伴帕納斯15日告訴微軟國家廣播公司（MSNBC），「川普知悉到底發生了什麼事」。

「他（川普）知曉我的一切舉動，沒有朱利安尼或總統的同意，我不會妄自行動。」

民主黨於14日公布新獲得的文件，內容顯示朱利安尼去年年初與帕納斯聯手向基輔施壓，要求調查拜登。

文件中還顯示，兩人與烏克蘭官員合作，試圖迫使前美國駐烏克蘭大使尤凡諾維契（Marie Yovanovitch）下台，尤凡諾維契最後被川普撤職。

帕納斯是蘇聯出生的美國人，去年10月試圖逃離美國時被捕，被控罪名是違反競選資金規定，也被下令向眾議院調查人員交出關鍵文件。

領導調查的美國眾議院情報委員會（House Intelligence Committee）主席謝安達（Adam Schiff）將在彈劾審判領導起訴工作，他先前曾表示，帕納斯據稱和朱利安尼聯手向烏克蘭施壓，要求抹黑川普的對手。

© 2020 AFP