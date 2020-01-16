雖遭川普施壓 歐盟仍促伊朗維護核協議

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（法新社布魯塞爾／德黑蘭16日綜合外電報導）歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾今天在印度會見伊朗外長查瑞夫，力促伊朗方面「維護」日益脆弱的核子協議。德國方面證實，美國以關稅要脅歐盟國家不得支持核協議。

波瑞爾（Josep Borrell）在印度新德里與查瑞夫（Javad Zarif）會談時警告，在目前中東緊張情勢不斷升高的情況下，伊朗核協議「比以往都重要」。

歐盟發表聲明說，兩人進行了「坦誠對話」，波瑞爾「強調，歐盟仍關注維護核協議」。

美國2018年退出這項協議並對伊朗恢複製裁，接着伊朗一再揚棄協議中的義務，使得協議動搖。如今隨着美國與伊朗軍事緊張關係加劇，協議遭受了更大壓力。

德國國防部長康坎鮑爾（Annegret Kramp－Karrenbauer）今天證實報導所說，美國揚言，歐洲若繼續支持伊朗核協議，就對進口歐洲汽車課徵25%關稅。

康坎鮑爾在訪問英國倫敦期間的記者會中說：「這種說法或威脅一如各位所知，確實存在。」

稍早美國「華盛頓郵報」報導，川普總統揚言，如果英、法、德3國不正式指控伊朗違反2015年核協議，就將加徵汽車進口稅。

這3個歐洲國家14日宣布，已啟動伊朗核協議中的「爭端解決機制」，以迫使伊朗重新遵守協議規定。

但查瑞夫推文指控這3國，「為避免川普加徵關稅，而出賣了殘餘的核協議」。（譯者：張佑之）

© 2020 AFP