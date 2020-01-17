法國已故廚神餐廳遭米其林降級 3星變2星

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（法新社巴黎17日電） 米其林指南（Michelin Guide）今天指出，法國已故廚藝界巨星包庫斯（Paul Bocuse）旗下餐廳，已失去自1965年獲得的3星評價，被降為2星。

米其林指南告訴法新社，包庫斯開在里昂（Lyon）附近的餐廳Auberge du Pont de Collonges，廚藝「依然精湛，但不再符合3星評鑒的水準」。

這家餐廳位於法國崇尚美食的東南部地區，今年的米其林評價將被降為2星。

米其林指南發言人布謝－安塞琳（Elisabeth Boucher－Anselin）表示，指南國際總監普勒內克（Gwendal Poullennec）昨天前去這家餐廳，傳達此一消息。

名廚包庫斯籌辦的Bocuse d'Or廚藝大賽主辦方對此表達「遺憾」。

法國有史以來最着名的廚師之一包庫斯2018年1月20日辭世，享壽91歲，他長期患有巴金森氏症。

人稱法式烹飪「教皇」的包庫斯，1970年代曾發起「新潮烹調」（Nouvelle Cuisine）廚藝運動，帶動飲食革新，同時創造名廚的觀念。

包庫斯的餐廳曾維持超過40年的3星評價，在法國無人能及。

© 2020 AFP