等新機上市 美2019年電玩消費額降13%

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（法新社舊金山17日電） 市場追蹤公司NPD集團今天表示，隨着新遊戲機蓄勢待發，美國人去年在電玩上的花費減少約13%，而手機、平板等行動裝置玩家成長則趨緩，但行動手游的開銷卻成長24%。

NPD集團（NPD Group）表示，2019年美國電玩軟硬體支出共達146億美元（約新台幣4373億元），比前年下降13個百分點。

遊戲機宿敵索尼（Sony）跟微軟（Microsoft）今年都計畫釋出新世代主機，讓玩家有理由等待最新產品到來，再決定要花多少錢。

NPD報導，單在12月，電玩軟硬體、配件及遊戲卡的開銷共計30億美元，比前年同期下降15%。

根據NPD，「決勝時刻：現代戰爭」（Call of Duty: Modern Warfare）去年10月推出後，3個月連霸美國最暢銷遊戲，還成為2019年年度最熱銷遊戲，是「決勝時刻」系列連續第11年成為最暢銷電玩。

NPD也報導，美國及加拿大的手機電玩玩家去年成長2%至2億1400萬人，顯示智慧型手機及平板的市場飽和，使得成長步伐放緩。然而，行動手游的開銷同期卻上升24%，達到118.2億美元。

© 2020 AFP