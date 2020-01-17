與美關係緊張 伊朗總統盼對話避免戰爭

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（法新社德黑蘭16日電） 伊朗和美國月初瀕臨直接爆發軍事衝突的邊緣，是不到一年來雙方再度劍拔弩張，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）今天表示，他希望避免戰爭。

眼看國會選舉將於2月21日登場，且選情預計將對羅哈尼陣營構成挑戰，加上德黑蘭與西方現在因為伊朗核計畫關係高度緊張，羅哈尼今天表示，與世界對話仍是「有可能的」。

羅哈尼在電視演說中表示：「政府每天都在努力，以避免軍事對抗或戰爭」。

美國1月初派無人機轟炸伊拉克首都巴格達，擊殺伊朗聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），數天後伊朗採取報復行動，發動一連串飛彈攻擊美國軍事目標，導致這個地區似乎瀕臨新的衝突。

根據美國軍方所言，伊朗發動的空襲導致重大物質損失，但沒有人員喪命。

蘇雷曼尼在伊朗備受尊崇，負責中東軍事策略。羅哈尼表示，空襲是殺害蘇雷曼尼必須付出的「代價」。

在伊朗發動報復性攻擊的數小時後，在伊朗保持高度警戒以防範美方反擊時，一架烏克蘭客機遭意外擊落，之後美伊的緊張情勢似乎緩和了下來。

這起空難造成176人喪生，罹難者中大多是伊朗人和加拿大人。加拿大外交部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）今天誓言，要伊朗對這次悲劇給個解釋。

他在倫敦說：「家屬們都想要一個答案，國際社會也想要解釋，全世界都在等待一個說法，直到我們獲得答案前，我們絕不善罷甘休。」（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）

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