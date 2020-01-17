菲勞魂斷他鄉 菲律賓再度禁止勞工輸出科威特

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（法新社馬尼拉17日電） 菲律賓今天宣布，再度實施禁止國民赴科威特當外勞的禁令。去年底遠赴科威特討生活的菲律賓勞工，又發生猶如2018年被當地僱主凌虐致死，並造成兩國齟齬的不幸。

在科威特工作的菲籍家務移工維拉弗德（Jeanelyn Villaverde）去年12月被送到醫院時已經死亡，護士說，維拉弗德「全身青紫」。

菲律賓駐科威特勞工參贊穆斯塔法（Nassar Mustafa）提交的初步報告顯示，維拉弗德是遭她的女性僱主虐打致死。涉嫌施虐的僱主已被拘留。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的發言人帕內洛（Salvador Panelo）發表聲明說：「再度驗屍的結果…證實在海外的菲國外勞維拉弗德（Jeanelyn Villaverde）被性侵。」並說維拉弗德之死是菲國再度頒布這項禁令的主因。

菲律賓勞工部長貝約（Silvestre Bello III）昨天聲稱，先前在科威特執行的驗屍，斷定維拉弗德死於因受傷所導致的心臟衰竭。

杜特蒂核准這項禁令，因他領導的政府指控科威特掩蓋菲律賓女傭遇害，估計目前共有24萬菲律賓人在當地討生活。

為了賺取更優渥的工資，如今共有數百萬菲律賓人遍布海外各地打拚。

他們在海外賺得的收入彙回家鄉的總額，佔了菲律賓經濟規模的10%。

兩年前一樁科威特僱主把菲國女傭屍體棄置於冷凍櫃的命案造成兩國齟齬，杜特蒂政府也曾短暫禁止國民前往科威特謀生。

© 2020 AFP