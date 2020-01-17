集體墓冢埋6個未成年與1孕婦 巴拿馬傳駭人命案

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（法新社巴拿馬市16日電） 巴拿馬檢方在偏遠地區，發現一座棄置6具未成年與1具懷孕婦女屍體的集體墓冢，位置接近他們昨天所突擊神秘教派「神的新光」據點。

檢察官辦公室發表簡短聲明說：「檢方證實墓冢的地點有7具屍體。」

埋屍處位於巴拿馬市（Panama City）西方的維拉瓜斯省（Veraguas），7具屍骨分別是6個年齡介於1歲至17歲的未成年，以及1個懷着6個月大嬰孩的孕婦。

檢方聲明說，雖然無法判定他們的死亡時間與死因，不過6個未成年的死者中，5個是那孕婦的骨肉。

有關單位曾於15日通報，在恩哥貝・布葛列（Ngabe Bugle）被神秘教派控制的15人全數獲救。恩哥貝・布葛列（Ngabe Bugle）地處偏遠，位於巴拿馬的加勒比海沿岸，距離巴拿馬市250公里，當地人口結構原住民為主。

檢方表示：「幸好警察特種部隊及時趕到，15人才不致喪命。」

巴拿馬警政署長穆尼奧斯（Alexis Munoz）說，顯然獲救的15人被神秘教派成員虐待，而承辦此案的員警稱，這個神秘教派就是神的新光（The New Light of God）。

警方已逮捕疑似是這個神秘教派的10個成員，當中包括1名未成年。法院將在17日或18日開庭，這10人屆時將現身。

了解案情的消息來源透露，被逮捕的10人當中，其中1男子的女兒，就是埋在集體墓冢里的孕婦。

© 2020 AFP