面臨彈劾審判 前特檢和名律師加入川普辯護團隊

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（法新社華盛頓17日電） 面臨美國總統川普彈劾審判，曾任1990年代前總統柯林頓彈劾案的核心人物史塔（Ken Starr），及美國高知名律師德爾紹維茨（Alan Dershowitz）將加入川普彈劾案的辯護團隊。

法新社報導，美國政府尚未公布辯護團隊全體陣容，但已證實白宮律師西波隆（Pat Cipollone）將擔任辯護團隊領導律師，並獲川普私人律師塞庫洛（Jay Sekulow）支持。

美國媒體報導，1998年於柯林頓彈劾案中擔任特別檢察官的史塔加入川普辯護團隊。雖然柯林頓當年在聯邦參議院審判中獲判無罪，但史塔在許多人心目中仍是一位英雄。

德爾紹維茨今天在推特發文指出，他將在參院審判中，就彈劾去職的憲法辯論進行口頭辯論。

委任德爾紹維茨為辯護律師的名人，包括遭性侵定罪並在監所自殺的金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）、奧斯卡金獎導演波蘭斯基（Roman Polanski）和前重量級拳王泰森（Mike Tyson）等人。

德爾紹維茨最知名案子，是為前職業美式足球NFL明星球員O.J.辛浦森（OJ Simpson）涉嫌謀殺辯護，辛浦森最終獲判無罪。（譯者：徐睿承）

© 2020 AFP