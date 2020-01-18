世界最矮可行走男尼泊爾病逝 得年27歲

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（法新社加德滿都17日電） 獲金氏世界紀錄認證的全球最矮可行走男子馬加爾，今天在尼泊爾一家醫院病逝，得年27歲。身高67.08公分的馬加爾，生前曾訪問多國，還擔任過尼泊爾觀光大使。

馬加爾（Khagendra Thapa Magar）與雙親同住在距離尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu）約200公里的波卡拉（Pokhara）。他今天不敵肺炎摧殘，病逝當地一家醫院。

馬加爾的兄弟馬赫希（Mahesh）告訴法新社：「他因為肺炎不斷進出醫院，但這次他的心臟也受感染，在今天撒手人寰。」

馬加爾2010年度過18歲生日時，首度獲金氏世界紀錄（Guinness World Records）認證為全球最矮可行走男子。

隨後另名尼泊爾人丹吉（Chandra Bahadur Dangi）以54.6公分的身高，奪走馬加爾的頭銜。但丹吉在2015年過世，馬加爾又重新成為全球最矮可行走男子。

馬加爾曾訪問超過12個國家，還在歐洲和美國參加電視節目。他更成為尼泊爾推廣旅遊的官方代言人，主打他是世界最高峰聖母峰所在國家裡的全球最矮男性。

根據金氏世界紀錄，目前全球最矮的無法行走男子仍是菲律賓的巴拉溫（Junrey Balawing），他的身高僅59.93公分。

© 2020 AFP