海平面上升侵蝕邁阿密海灘 美耗巨資填沙

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（法新社邁阿密海灘17日電） 美國邁阿密海灘因海平面上升，部分地帶被侵蝕。為維持海灘面貌，美國政府耗費1600萬美元，每天把沙倒在海灘上，就算像是把錢丟到海里，也得這麼做。

數十輛卡車把數十萬噸的沙傾倒在邁阿密海灘上，這是美國政府保護佛羅里達州觀光景點不因氣候變遷影響而消失的措施之一。

佛羅里達國際大學（Florida International University）海灘及環境專家李德門（Stephen Leatherman）說：「這裡有一些侵蝕特別嚴重的地方。」

他今天表示：「當海灘非常狹窄，就沒有足夠空間讓所有來到這裡的遊客消遣，更重要的，也許是所有這些建物都需要保護。」

當地人稱呼李德門為「沙灘博士」。他說，氣候變遷引發的海平面上升，正讓聞名於世的邁阿密海灘加速受到侵蝕，其他因素還有海岸風暴，尤其是颶風。

美國陸軍工兵署（US Army Corps of Engineers）這個月開始執行一項預算達1600萬美元的行動，要在6月之前，把23萬3000立方公尺的沙傾倒在邁阿密海灘被侵蝕的地帶。這項計畫原本是為了因應2017年艾瑪颶風（Irma）造成的損害而擬定。

陸軍在聲明中表示，卡車每天都會把100車到250車、每車載有22噸的沙運到沙灘上。

李德門表示：「有些人說這就像是每年把數百萬美元丟到海里，也許他們說對了，但我們必須這麼做，這裡一定要有沙灘。」（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）

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