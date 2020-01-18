熱帶氣旋橫掃斐濟傳災情 即將登陸東加王國

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（法新社斐濟蘇瓦18日電） 南太平洋熱帶氣旋蒂諾今天逼近東加王國，威力增強為3級風暴。先前蒂諾侵襲斐濟造成2人失蹤，有3000多人避往緊急收容中心。

斐濟氣象局（Fiji Meteorological Service）表示，蒂諾（Tino）陣風已加速到每小時180公里，待徹夜席捲東加（Tonga）北部地區時，可能會出現最大風速。

位於南太平洋的東加王國兩年前遭遇熱帶氣旋吉納（Gina）襲擊所造成的災情，目前還在重建中。當時災情遍布，房屋和作物被毀。

東加王國瓦瓦烏島（Vava'u）居民表示：「海水水位非常高，我確信，比較暴露在蒂諾路徑上的地方以及離島，海水已淹沒海灘…傾盆大雨已降下3天左右，土壤都已積水，我也聽到了村裡樹木倒下的聲音。」

至於在斐濟，國家災難管理辦公室（National Disaster Management Office）表示，暴風來襲威力最強時，共有3115人尋求緊急避難。不過其中多數人事後返家發現，損害情況並不如最初想像般嚴重。

斐濟政府官員雷尼馬（Uraia Rainima）表示，人口約1萬9000的塔維烏尼島（Taveuni）供電中斷。

與此同時，警方持續搜尋16日傍晚試圖橫渡暴漲河流而被衝走的一對父女，並說沒有其他傷亡。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）

© 2020 AFP