至少7人失蹤 喜馬拉雅山發生雪崩

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（法新社加德滿都18日電） 尼泊爾官員今天表示，喜馬拉雅山的安納布爾納峰昨天發生雪崩，造成至少7人失蹤，包括4名南韓人3名尼泊爾嚮導。

安納布爾納峰（Annapurna）是喜馬拉雅山脈（Himalaya）最高峰之一，事發地點在海拔約3230公尺處靠近安納布爾納峰基地營。由於當地昨天大雪紛飛，隨後即傳出雪崩消息。

尼泊爾觀光部官員達卡爾（Mira Dhakal）告訴法新社：「我們接獲通報，意外發生後，4名南韓人和3名尼泊爾人失聯。我們昨夜已派出一支搜救隊。」

當地警察局長卡齊（Dan Bahadur Karki）表示，天候不佳阻礙搜救行動。他說：「搜救隊正在前往事發地點途中。一旦天候改善，另一架待命直升機也將出動。」

南韓外交部今天發表聲明說，首爾將派遣一支救難隊伍前往尼泊爾，失蹤者家屬也已接獲通知。

安納布爾納峰能見到嘆為觀止的喜馬拉雅山脈景緻，每年吸引數以千計登山客造訪。但這個山區也經常發生雪崩，攀登難度高，死亡率高於世界最高峰聖母峰。

2014年的一場暴風雪，在熱門的安納布爾納峰登山路線奪走40條人命，成為尼泊爾歷來最重大山難之一。（譯者：曹宇帆/核稿：張正芊）

© 2020 AFP