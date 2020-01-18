色情網站缺少字幕 紐約聽障男子狀告法院

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（紐約18日綜合法新電）紐約一名聽障男子近日對3個色情網站提出集體訴訟，原因竟是它們缺少隱藏字幕（Closed Caption），導致他無法完整享受A片內容。

紐約聽障男子蘇利斯（Yaroslav Suris）16日向布魯克林聯邦法院提告，控訴色情網站Pornhub、Redtube和YouPorn及它們的母公司MindGeek。

蘇利斯主張，這些網站違反一項反歧視法案，稱為美國身心障礙法（Americans with Disabilities Act）。

蘇利斯在他23頁的訴狀中指出：「沒有隱藏字幕，聽障及重聽人士無法享受被告網站上的影片內容，但一般大眾卻可以。」

蘇利斯在訴狀中提及多個淫聲浪語的影片，聲稱他在去年10月及本月曾想觀賞這些影片。

蘇利斯表示，他希望這些色情網站提供隱藏字幕，他並爭取某些損害賠償及權益。

對此，Pornhub副總裁普萊斯（Corey Price）在發給法新社的聲明中堅稱，該網站事實上具有含隱藏字幕的A片類別，而且還提供連結。

去年12月，蘇利斯也曾狀告福斯新聞（Fox News）及「紐約郵報」（New York Post），指控它們的網站缺少隱藏字幕。

隱藏字幕是電視、電影或網路影片上顯示的內容文字，原本是為聽障者設計。隱藏字幕含有影片情境聲音，但對白字幕（subtitle）僅有對話翻譯。

© 2020 AFP