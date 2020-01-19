利比亞石油出口遭封鎖 柏林和談峰會添變數

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（法新社柏林18日電） 多國領袖明天將齊聚柏林舉行高峰會議，希望為利比亞內戰帶來和平；而效忠利比亞軍事強人哈夫塔的部隊今天封鎖主要石油出口港，為和談平添變數。

利比亞東部軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）部隊此舉，勢將癱瘓利比亞主要收入來源，目的是抗議土耳其決定派軍支援與哈夫塔對立的利比亞全國團結政府（GNA）總理沙拉吉（Fayez al-Sarraj）。

柏林峰議將由聯合國主持，尋求取得世界多國領袖的承諾，不再透過派軍、金援與武器供應等方式來干預利比亞的戰爭。

俄羅斯、土耳其與法國等國總統，以及美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）都將出席會談。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）今天證實，哈夫塔與沙拉吉也會出席會議，這是自2018年以來首度以如此規模聚會來討論利比亞的戰爭。

利比亞過去數個月的戰爭導致逾2000人喪生，雙方於1月12日在土耳其與俄羅斯支持下達成停火協議。土耳其支持沙拉吉，而莫斯科遭指控支持哈夫塔。

但今天哈夫塔軍隊封鎖石油出口，再度引發戰爭疑慮。

利比亞國家石油公司警告，預期這次封鎖將造成利比亞原油出口減少一半以上，從每天130萬桶降至50萬桶，也即每天5500萬美元的損失。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP