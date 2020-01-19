喜馬拉雅山雪崩7人失蹤 大雪阻礙搜救行動

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（法新社加德滿都19日電） 喜馬拉雅山受歡迎的安納布爾納峰17日發生雪崩，造成7人失蹤，包括4名南韓人3名尼泊爾人。尼泊爾官員表示，當地大雪紛飛，且能見度不佳，使搜救行動受阻。

大韓山嶽聯盟（Korean Alpine Federation）的雪帕（Ang Dorjee Sherpa）告訴法新社，失蹤南韓人的親戚已抵達尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu），同行人士包含首爾當局派來協助緊急救援工作的幾名官員。

安納布爾納峰（Annapurna）17日大雪紛飛，隨後即傳出雪崩消息。事發當時，失蹤的登山團隊位在海拔約3230公尺處靠近安納布爾納峰基地營的地方。

尼泊爾觀光部官員艾查理亞（Mira Acharya）告訴法新社：「搜救行動正在進行當中，但當地天候不佳且大雪紛飛，使搜救工作難有太多進展。」

雪崩發生後，當局昨天派出多架直升機，以拯救約200名受困安納布爾納峰附近和其他鄰近山峰的人士。

7名失蹤人士中，有6人來自同個登山探險隊，另一名尼泊爾搬運工則是與不同團隊同行。

而4名失蹤的南韓人來自11名南韓人組成的團隊。這支團隊的其他7人都已確認安全。首爾當局教育官員表示，這些失蹤的南韓人隸屬一支致力參與尼泊爾兒童工作的志願者老師團隊。

© 2020 AFP