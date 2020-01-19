墨西哥部隊擋中美洲移民赴美 攔下1500人

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（法新社墨西哥希達哥市18日電） 1500名從瓜地馬拉來的中美洲移民，想要借道墨西哥前往美國，尋求更美好的人生，但被墨西哥部隊阻擋，美夢因此破滅。

墨西哥國家衛隊（National Guard）一名士兵在駐守的一座邊界橋上，用擴音器告訴移民，沒有簽證或移民文件不準進入，並提醒他們偷渡是非常危險的。這座橋是跨越邊境的主要地點。

這名士兵說：「不要把你自己暴露在人蛇集團面前，否則你的生命將有危險。」他也告訴移民，美國將給他們庇護是錯誤的想法。

這批移民多數於14日從宏都拉斯出發，並在18日早上抵達橫跨蘇奇亞提河（Suchiate River）的上述那座橋樑，蘇奇亞提河是瓜地馬拉和墨西哥北部之間的界河。

有些移民堅持想要進入墨西哥，但其他人則是回到瓜地馬拉境內的移民收容中心。

墨西哥在邊境通道加強兵力部署，因為墨國預期將有大約3000名移民前來，這些人主要來自宏都拉斯和薩爾瓦多。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）17日提供4000個工作機會給這些遷徙的人，試圖讓他們打消前往美國的念頭。

墨西哥遭到美國總統川普（Donald Trump ）施壓，去年川普要求墨國協助減少抵達美、墨邊境的大量無證移民。

川普去年5月揚言，若墨西哥政府未能採取更多行動阻止移民，美國將對墨西哥課徵關稅。

被逼到絕境的羅培茲歐布拉多政府，已部署2萬7000名國家衛隊，以看緊邊界。

在所謂「留在墨西哥」（Remain in Mexico）政策下，羅培茲歐布拉多並且准許美國在案件仍在審理的情況下，將超過4萬名尋求庇護者送回墨西哥。

國際人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）14日指控墨西哥侵犯移民的權利，因為墨西哥無法確保那些被美國送回的移民人身安全，並在「不人道的條件下」留置其他人。

去年有上萬的中美洲移民越過墨西哥往美國前進，以逃離長期的貧困和殘忍的幫派暴力，甘冒危險的旅程以尋得安全。

這促使川普針對「（移民）入侵」發出警告，並在美墨邊界部署近6000名美軍。

© 2020 AFP