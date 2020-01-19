委內瑞拉總統稱願談判 以求終止美國制裁

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓18日電） 委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）表示，目前他仍掌握大權，而且願意和美國進行直接談判，以終止川普對委國施加的制裁。

這是去年2月馬杜洛突然將美國環球電視台（Univision）所有記者趕出委內瑞拉後，首次接受美國主要媒體訪問。

馬杜洛告訴華盛頓郵報（Washington Post）說：「不論美國有多強大，如果（兩國）政府間能夠相互尊重，且如果有對話機會，交換真實的訊息，那我們肯定能創造新的關係。」

委國社會主義領導人馬杜洛表示，他已經準備好和美國會談，要用談判來終結美國總統川普（Donald Trump）對委國的制裁。川普對南美洲國家委內瑞拉實施制裁，是為了扼殺委國的石油產業，迫使馬杜洛交出政權。

馬杜洛暗示，假使川普取消制裁，美國石油公司有望從委國的石油產業獲得極大利益。

馬杜洛說：「雙方彼此尊重、互相對話的關係，能夠帶來雙贏的結果，而互相對抗的關係，則會帶來雙輸的局面。這是一定的。」

美國現在和超過50個國家一致承認，馬杜洛的競爭對手瓜伊多（Juan Guaido）是委國合法的臨時總統。

瓜伊多呼籲舉行新的總統大選，原因是馬杜洛在2018年勝選連任涉及不法，瓜伊多認定馬杜洛是「非法」總統。

在馬杜洛統治下，石油藏量豐富的委內瑞拉，經濟卻正在崩潰，迫使百萬人因此逃離委國。

但儘管有人道災難和美國制裁的打擊，馬杜洛在委國軍方、俄羅斯、中國、古巴的支持下，仍然大權在握。

在華盛頓郵報的專訪中，馬杜洛也表示願和瓜伊多對話，但顯然拒絕了對方要他下台的要求。

挪威曾居中調解，讓馬杜洛和瓜伊多兩方的代表能夠對話，但這樣的對談在去年8月破局。

美國在1月初表態願意支持委內瑞拉內部的談判，認為對話可以建立一個過渡政府，為新的選舉鋪路，以結束委國長期以來的政治危機。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP