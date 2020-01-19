川普彈劾案 總統律師痛批違憲

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（法新社華盛頓18日電） 美國總統川普的法律團隊今天公布他們在彈劾審判的辯護方向，並痛批彈劾程序於憲法不合且充滿危險。

川普法律團隊則強烈否認聯邦眾議院的彈劾，宣稱種種指控是「危險攻擊美國人民自由選擇總統人選的權利」。

他們在今天發布的6頁文件中主張，「這是想公然非法推翻2016年大選結果，並干預幾個月後即將登場的2020年大選」。

民主黨控制的眾議院去年底通過總統濫用職權、妨礙國會調查兩項彈劾文後，這是川普陣營首度對其法律依據提出正式回應。

川普辯護團隊說：「彈劾文在憲法上站不住腳，既沒有提出犯罪行為，也未說明觸犯任何法律。」

川普被彈劾的原因在於，他被控利用職權來施壓烏克蘭，扣住對烏國的4億美元軍援和兩國總統在白宮會面的機會，企圖要對方挖出民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）的醜聞。

這名消息人士強調，去年9月時，川普已在聯合國會見烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），也已釋出軍援，因此與基輔當局之間沒有所謂的「交換條件」（quid pro quo）。

然而，法等到川普會見澤倫斯基、釋出對烏國軍援，吹哨人已經出面告發，啟動眾議院對川普的彈劾程序。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP