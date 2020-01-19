川普盼國情咨文前速戰速決 參院彈劾審理有望2周結束

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（法新社華盛頓18日電） 1999年柯林頓彈劾案參議院審理5周結案，1868年約翰遜（Andrew Johnson）的案子則審了3個月；現在，如果順了白宮與共和黨的意，美國總統川普的彈劾案會在2周內結束。

這麼一來，川普就趕得上在2月4日發表國情咨文時，慶祝他早已預料到的無罪結案。

但這也得取決共和黨能否擋下民主黨提取文件與傳喚證人的要求，這些要求都可能加強不利川普的論據。

目前為止，聯邦參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）領導的共和黨人仍略居上風。

參院16日以肅穆、儀式性宣讀川普濫權與妨礙國會調查罪名展開彈劾審理，但審理規則與時程尚未定案。

審理規則與時程將在21日確定，屆時100位參議員將辯論表決程序。

民主黨人要求參院同意提取重要文件，並傳喚4位現任與前任白宮高層官員作證，包括前國家安全顧問波頓（John Bolton）與白宮代理幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney），這兩人據信都對川普被控的罪名有第一手了解。

但聯邦眾議院進行彈劾調查時，白宮阻止眾院提取文件與傳喚證人，現在也沒跡象顯示他們會對此讓步。

麥康奈表示，審理在初步辯論、展開問話之後，才會決定是否同意提取文件與傳喚證人，不過他不認為有必要這麼做。

白宮本周也暗示了他們預期的發展：不會傳喚證人，白宮一位官員告訴記者：「我想，（審理）極不可能超過兩周。」

這位官員表示，沒有必要拖更久，「總統應該無罪結案，我們認為這會發生，而且很快就會發生」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP