抗議川普發言貶抑女性 美國婦女上街示威

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（法新社華盛頓18日電） 儘管參與人數較往年下滑，但今天仍有數以千計的女性為了反制美國總統川普（Donald Trump）貶抑女性，聚集在華盛頓遊行。

在首都華盛頓，數千人聚集在鄰近白宮的自由廣場（Freedom Plaza），許多抗議人士表示，她們對川普可能贏得11月總統大選再掌權4年的前景感到害怕。

現年40歲的華盛頓居民艾略特（Kim Elliott），舉着標語牌，上頭寫有「我比3年前還要憤慨」。

艾略特的7歲女兒也熱血參與人生第一場女性遊行，艾略特站在女兒身旁，她告訴法新社說：「我們都知道川普會變得很可怕，他確實變得更為可怕，超乎我們的想像。」

儘管氣溫極低，還飄着細微的雪花，她們仍持續抗議。人群中許多人戴着粉紅色帽子，象徵反抗川普貶抑女性的言論。

在眾多標語中，不少標語引人注目，例如：「我在宜家家居（IKEA）看過更棒的櫥櫃（英文櫥櫃和內閣同一字，此處暗指川普內閣施政差）」、「女性應該進軍參、眾兩院」等。

舞台上，主辦者為抗議人士喝采，因為她們為反抗川普而戰，展現「擔當、熱誠、敢言和堅韌」。

這項年度抗議活動自川普2017年就職次日開始出現，當時全美各地有超過300萬人走上街頭，但此後每年參與的人數持續下降，但反制川普的言論依舊辛辣。

© 2020 AFP