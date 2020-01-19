貝南歡慶文物瑰寶回家 法國民間收購送返鄉

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（法新社貝南阿波美卡拉維18日電） 西非貝南共和國歡慶從法國手中取回28件「達荷美王國」時期的古文物。在法國民間收藏團體的推動下，這些百多年前遭法人奪走的古物得以返家。

法國歸還的28件古文物，目前在貝南首都科托奴（Cotonou）郊區小型博物館 Petit Musee de la Recade展出，今天參觀來賓有法國、日本大使館人員，貝南總統府官員、貝南王室成員，還有學校學生。

賓客們圍繞着1把19世紀的華麗古劍細細端詳，劍上裝飾着物動圖騰，曾經由達荷美王室一名護衛女戰士所使用，其他還包括多件王室權杖或斧形權杖。

達荷美王國（Kingdom of Dahomey）為貝南前身，自1894年起成為法國的保護屬地。

法國政府近年同意歸還部分從貝南奪走的寶物，但這些收藏得以返鄉，應歸功於民間的推動。

今年初巴黎附近古物收藏專家團體「巴黎聖日爾曼古文物收藏家」（the Collective of Saint-Germain-des-Pres Antiquarians）在拍賣會中進行收購，目的是要將相關古物送回貝南。

這些古文物在19世紀晚期屬達荷美王國所有，遭人掠奪後一直到最近，都屬於私人收藏。先前是在巴黎的布朗利河岸博物館（Quai Branly）展出，那裡收藏了上萬件的非洲藝術品。

貝南博物館內的藝術與文化中心主任哈瑪德（Marion Hamard）表示：「有了這28件新收藏，讓我們的收藏擴大很多，其中兩件是雕刻品，還有8把劍、16支權杖以及兩把匕首。 」她希望這有助於增加參觀人潮。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）2018年11月根據專家報告作成決定，透過立法將殖民時期掠奪的數千件非洲藝術品歸還給相關國家。這樣的重大政策轉變，可能對其他曾是殖民強權的國家形成壓力。

不過，一些法國博物館對於他們口中所說的「文物歸還政治化」表示關切，並且質疑一些非洲國家的文化機構是否具有良好設備，可保存這些文物瑰寶。（譯者：紀錦玲/核稿：陳政一）

© 2020 AFP