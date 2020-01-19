1917劍指奧斯卡 奪美製片人公會獎最佳影片

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（法新社洛杉磯19日電） 美國製片人公會（PGA）今天把最佳影片獎頒給戰爭劇情片「1917」（1917），讓這部描述第一次世界大戰的史詩戰爭片在下個月的奧斯卡金像獎頒獎典禮前，取得有利的位置。

1917已經榮獲金球獎劇情類最佳影片，並獲得奧斯卡最佳影片在內等10項提名。這次得獎也大大增加本片奪得奧斯卡最大獎的機會，因為美國製片人公會30年來，已經21度成功預測最佳影片獎落誰家。

1917挑戰一鏡到底拍攝，導演山姆曼德斯（Sam Mendes）領取第31屆美國製片人公會最大獎項時說，製作這部電影「令人感到渺小、快樂，是我迄今職業生涯中最好的經驗」。

山姆曼德斯1999年也曾以「美國心玫瑰情」（American Beauty）拿下製片人公會獎最佳影片，之後更抱走奧斯卡最佳影片等5項大獎。

影音串流平台巨擘Netflix內容總監薩蘭多斯（Ted Sarandos）獲頒里程碑獎（Milestone Award），他是Netflix在好萊塢快速崛起的最大功臣。

皮克斯（Pixar）續作「玩具總動員4」（Toy Story 4）奪得最佳動畫電影獎，而美國有線電視新聞網（CNN）的「阿波羅11號」（Apollo 11）則同時拿下最佳紀錄片與最佳電視電影獎。

美國有線頻道（HBO）的「繼承之戰」（Succession）與「核爆家園」（Chernobyl），分別拿下戲劇類影集跟迷你影集獎，最佳喜劇類影集殊榮則由英國廣播公司（BBC）的「倫敦生活」（Fleabag）摘下。這3部作品本月稍早也都在金球獎奪得同樣獎項。

同屬HBO的破天荒紀錄片「離開夢幻莊園」（Leaving Neverland）揭露對已故歌王麥可傑克森（Michael Jackson）的兒童性侵指控，並拿下非虛構電視獎。

有望拿下本屆奧斯卡最佳男配角獎的布萊德彼特（Brad Pitt）則因為自己創辦的製片公司B計畫娛樂（Plan B Entertainment），獲頒成就獎。（譯者：侯文婷/核稿：劉淑琴）

© 2020 AFP