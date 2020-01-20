世界頭髮最長青少年 印度女留190公分秀髮

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（法新社印度阿默達巴德20日電） 印度一名17歲女子是全世界頭髮最長的青少年。擁有190公分秀髮的她，11年前在美髮沙龍留下不好的經驗後，就再也沒剪過頭髮。

這名來自印度西部古茶拉底省（Gujarat）莫達薩（Modasa）小鎮的女子名為巴特爾（Nilanshi Patel），她目前仍是全世界頭髮最長的青少年。根據金氏世界紀錄（Guinness World Records），巴特爾2018年12月寫下頭髮長度170.5公分的紀錄，如今紀錄上修為190公分。

巴特爾的父親對這項紀錄感到非常驕傲。他表示，巴特爾是他唯一的孩子，女兒的頭髮讓她從地方名人躍升為國際名人。

巴特爾的朋友和同學借用格林兄弟（Brothers Grimm）童話故事「魔發奇緣」（Tangled）里女主角的名字，替巴特爾取了「長發公主」（Rapunzel）的綽號。巴特爾表示，她曾在美髮沙龍留下恐怖且痛苦的經驗，在那之後，她已經11年沒有給理髮師剪髮了。

巴特爾告訴法新社：「我6歲時在地方美髮沙龍里留下非常糟糕的經驗。」

「在那之後，我一直很害怕剪頭髮。我爸媽接受我的願望，現在頭髮成為我的幸運物。」

巴特爾必須穿高跟鞋，才不會讓頭髮碰到地板。

此外，巴特爾表示，她就像其他青少年一樣愛護自己的頭髮，但也必須借用母親一臂之力。

立志成為工程師的巴特爾說：「我做每個青少年都會做的事。每周洗髮，一周護髮1至2次。」她還說，她會坐在陽光底下讓頭髮變干，或用吹風機吹乾。

「我大多紮辮子，但參加比賽或出席某些特殊場合時會綁包包頭。我只有在游泳時會遇到困難。」

© 2020 AFP