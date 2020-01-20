全球2000富豪身家 約相當於全球6成人口財產總和

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（法新社瑞士達佛斯20日電） 國際慈善組織樂施會今天（Oxfam）說，全球億萬富豪過去10年倍增，身家總和勝過佔全球6成人口的貧戶總財產。

樂施會在瑞士達佛斯舉行年度世界經濟論壇（WEF）前夕發布報告說，全球最富裕的2153人去年掌控的資產，比最貧困的46億人財產總和還多。

報告指出，貧困婦女和女孩位居底層，而全球女性每天無薪或無報償照護工作共計125億小時，估計相當於全球經濟年產值至少10.8兆美元（約新台幣326兆元），是科技業大約3倍。

報告還說：「全球最有錢的22名男性持有財富勝過非洲所有女性。」

樂施會表示，全球最富有的1%人口未來10年財產稅增0.5%的話，就會相當於在長者和兒童照護、教育及衛生等方面創造1億1700萬個就業機會所需的投資金額。

樂施會印度分會執行長貝哈（Amitabh Behar）表示，女性肩上負擔尤其重，因為她們常是主要提供照護者，以維持「我們的經濟、商業和社會齒輪滾動」。貝哈還說，她們時常沒時間接受教育、賺取像樣的生活費或對我們社會如何運作有發言權，「因此被困在經濟底層」。

樂施會數字顯示：「就全球而言，42%女性勞動人口無法找工作，因為她們負責所有照護事務，相形之下，男性比例僅6%。」

© 2020 AFP