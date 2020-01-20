土耳其肆意鑽探天然氣 賽普勒斯批海盜國家

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（法新社布魯塞爾19日電） 賽普勒斯今天批評安卡拉當局在賽普勒斯外海鑽探石油和天然氣的行徑，怒控土耳其已成「海盜國家」。歐洲聯盟昨天也出言警告土耳其此舉「不合法」。

賽普勒斯總統府在聲明中說：「土耳其已成為東地中海的海盜國家。」

聲明還說：「土耳其一意孤行，堅持選擇這條國際社會視為非法的道路。」

歐盟昨天呼籲土耳其放棄在賽普勒斯周圍和東地中海區域鑽探計畫，指稱這類行動「不合法」。

歐盟外交政策發言人史塔諾（Peter Stano）稍早表示：「有必要採取具體措施，以創造有利於真誠對話的環境。」

史塔諾在昨天發出的聲明中說：「土耳其打算在更廣泛的區域展開進一步勘探和鑽探活動，很遺憾這是背道而馳。」

然而，土耳其外交部今天說：「土耳其裔賽普勒斯人在此區擁有的權利…與希臘裔賽普勒斯人相同。」

「如果在那發現石油或天然氣，雙方將共享收益。」

聲明中還說，土耳其「兇猛號」（Yavuz）鑽井船已抵達「分階段」特許區域，準備展開首輪鑽探。

土耳其去年11月與利比亞全國團結政府（GNA）簽署協議，使土耳其得以對地中海廣泛海域進行探勘，導致鄰近國家不滿。

© 2020 AFP