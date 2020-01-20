天降甘霖緩解野火煙霾危機 澳網如期點燃戰火

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（法新社墨爾本20日電） 澳洲野火延燒多月，空氣品質拉警報，天降甘霖緩解野火災情後，也暫時化解了煙霾危機，澳洲網球公開賽今天如期點燃戰火。

日本女網好手大坂直美（Naomi Osaka）在拉佛球場（Rod Laver Arena）迎戰捷克女將鮑茲科娃（Marie Bouzkova），展開衛冕大業。氣象預報說，墨爾本陰時多雲有雨。

主辦單位密切監控空氣品質，細懸浮微粒（PM2.5）濃度一旦達到200，就會暫停賽事並關閉3座主要球場的屋頂。

致命野火肆虐澳洲，第二大城墨爾本籠罩在有毒煙霾中，多名選手上周在會外賽比賽期間出現咳嗽和呼吸問題。

斯洛維尼亞女將賈柯波維琪（Dalila Jakupovic）上場時一陣猛咳，最終因身體不適被迫退賽，英國選手布羅迪（Liam Broady）則說有「多名」球員需要服用哮喘藥物。

世界排名第6的希臘選手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）說：「我在室內練球後，肺部非常不舒服。」

他還說：「我一直咳嗽，呼吸困難的情況持續了幾個小時。」

主辦單位一再承諾2020年度第一個大滿貫賽事會如期開打，煙霾危機周末有所緩解後，維多利亞州環境保護局今天將空氣品質列為「良好」等級。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP