奈及利亞民眾破壞油管偷油引發大火 4人喪生

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（法新社奈及利亞拉哥斯20日電） 奈及利亞緊急救援單位今天說，商業中心拉哥斯一條輸油管遭到偷油者破壞引發爆炸，造成4人喪生並燒毀一些商店和車輛。

這起昨晚發生在阿布雷依格巴地區（Abule Egba）的事件，是一連串這類事故中最新的一起。

奈及利亞國家緊急事故管理署（National Emergency Management Agency）代理區域協調員費林羅伊（Ibrahim Farinloye）告訴法新社：「大概在早晨4點，我們在現場找到兩個男人、一個女人和她小孩的遺體」。

費林羅伊說：「有些建築物、店鋪和聯結車陷入火海」。

他說，大火起因破壞者為了偷油而破壞公共油管，火勢引起當地居民的恐慌。

費林羅伊表示，在消防人員撲滅大火之前，現場濃煙直冒。

拉哥斯國家緊急事故管理署（Lagos State Emergency Management Agency）也證實這起事件。

奈及利亞是非洲最大的石油生產和出口國，有一個管道網，在這個廣大的國家輸送原油和汽油。

近幾年來常有破壞者破壞油管偷竊汽油，有時導致爆炸，已造成數百人死亡。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2020 AFP