拒成世界垃圾場 大馬退回150個貨櫃塑膠廢料

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（法新社馬來西亞北海20日電） 馬來西亞今天表示，大馬不會淪為「世界垃圾場」，除了已將150個裝滿塑膠廢料的貨櫃退回法國、英國及美國等已開發國家外，還希望在不久的將來，再退回100個貨櫃。

法新社報導，東南亞地區2018年以來湧入來自英美等已開發經濟體的塑膠廢料。在那之前，號稱擁有龐大資源回收產業的中國下令禁止進口大部分塑膠垃圾。

禁令生效後，許多中國回收業者遷移到大馬，導致大量塑膠廢料在未經許可下運到大馬，充斥在小社區內。

東南亞國家現在開始把非法進口的塑膠廢料退回來源國。大馬能源科藝環境部長楊美盈（Yeo Bee Yin）說，政府已把150個貨櫃，重達3737公噸的塑膠廢料退回英美法等國。

楊美盈還說，希望在不久的將來再退回另外110個貨櫃，當中的60個貨櫃來自美國。

她說，當局「將採取必要的措施，確保大馬不會淪為世界的垃圾場」。

楊美盈在北海告訴媒體，政府「將持續對抗污染的戰爭，其中也包括塑膠廢料」。北海是大馬北部的港口城市，有些裝載塑膠廢料的貨櫃是從這裡被退回。

廢料出口國和航運公司將承擔退回貨櫃的費用。楊美盈說：「我們一毛錢都不會付」。

「別人把他們的垃圾倒在你的國家，不該由我們付錢把垃圾運回去。」

這些貨櫃被退回到13個國家，其中43個運回法國，42個運到英國，17個送到美國，11個送回加拿大。

近幾個月來部分東南亞國家已將不受歡迎的垃圾退回，印尼已把數百個貨櫃退回原產國，菲律賓也把大批垃圾送回加拿大。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）

© 2020 AFP