武漢肺炎擴散亞洲 再掀18年前SARS夢魘

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（法新社巴黎20日電） 原因不明、與嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）有關的武漢肺炎已在中國各地擴散，武漢、北京和深圳至今已確診201例，並已造成3人死亡。

亞洲其他國家方面，泰國確診2例，日韓也分別確診1例；疑似病例部分，香港71例，新加坡5例，越南2例。

中國武漢市2019年12月起爆發不明原因肺炎疫情，病原體初判為新型冠狀病毒，聯合國世界衛生組織（WHO）已命名為2019-nCoV（2019新型冠狀病毒）。以下是冠狀病毒的幾個重點。

●什麼是冠狀病毒？

冠狀病毒家族成員繁多，從普通感冒到SARS等各種感染都是冠狀病毒所引起。世界衛生組織說，這次從武漢向外擴散的病毒是冠狀病毒家族裡前所未見的一株，已將其正名為2019新型冠狀病毒。

巴黎巴斯德研究院（Institut Pasteur）流行病學部主任馮達奈（Arnaud Fontanet）指出，此一新的病毒株是已知第7種可感染人類的冠狀病毒。

他告訴法新社：「我們認為來源可能是市場販售的動物，從市場那裡開始傳給人類。」

世界衛生組織表示，「動物似乎最有可能是主要傳染途徑…也有可能透過親密接觸有限度地人傳人」。

這波疫情之所以引發恐慌，是因為它與SARS有關。SARS於2002年至2003年在中國大陸造成349人死亡，另在香港造成299人喪生。

馮達奈指出，當前的病毒株基因上有8成與SARS相同。

目前中國境內確診人數達到201例，已奪走3人性命。

●現在需要恐慌嗎？

馮達奈警告，雖然此一冠狀病毒目前的形式似乎「比SARS弱」，但仍有可能突變為更致命的病毒株。

他說：「我們目前並沒有證據顯示病毒一定會突變，但SARS就是這樣產生的。不過病毒才剛開始流傳一小段時間，所以現在言之過早。」

至於流行病關鍵指標，也就是人傳人的部分，現在討論可能也還太早。

但武漢當局表示，過去這個周末新增的幾個病例，和據信為疫情爆發中心的華南海鮮市場「並無接觸史」。

當局已經宣布人傳人可能性「偏低」，但並非絕無可能。

馮達奈表示，病毒已經擴散到中國境外的日本和泰國等地，此一事實「令人開始擔心病毒的確有可能人傳人。」

倫敦帝國學院（Imperial College London）全球傳染病分析醫學研究會中心（MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis）科學家在上周發表的報告中提出警告，武漢實際病例可能接近1700例，遠高於正式通報的人數。

●是否已記取SARS教訓？

馮達奈表示，中國衛生工作人員立刻針對患者進行檢驗，並追究病例是否與華南海鮮市場有關，迅速因應的作為令人讚賞。

他說：「我們已經從SARS學到一些教訓。我們有更好的防備，反應也更快。」

馮達奈指出，這次疫情透明度與SARS剛開始擴散時不同，當年中國在疫情剛開始爆發時「隱瞞此事長達2、3個月之久」。

●各國防疫措施

路透社指出，目前並沒有疫苗能防治這種新病毒。武漢肺炎癥狀包括髮燒、呼吸困難，患者胸部X光片呈雙肺浸潤性病竈。

農曆新年假期即將到來，屆時中國14億人口多數將進行國內外旅行，當局已着手加強監控和消毒工作。

美國主要機場，以及包括日本、泰國、新加坡和南韓等許多亞洲國家機場，都已經紛紛對來自武漢的旅客加強檢疫措施。

世衛也針對預防感染與疾病控制，直接對全球各大醫院下指令。

© 2020 AFP