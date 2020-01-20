沙塵暴席捲澳洲小鎮 驚悚畫面宛如末日場景

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（法新社雪梨20日電） 致命野火肆虐澳洲，極端天氣模式又接踵而來，沙塵暴周末席捲澳洲乾旱地區，雷聲大作，巨大冰雹襲擊東岸，驚悚畫面猶如電影拍攝的末日場景。

巨大冰雹昨天深夜猛襲南部城市墨爾本，野火燒不停的維多利亞州部分地區連夜降下傾盆大雨，為新一波極端氣候災難拉警報。

氣候變遷引發史無前例的毀滅性野火季，去年10月開始重創澳洲，大片土地燒得焦黑，數億隻動物葬身火海，2000多戶民宅被毀，至少29人喪命。

周末在新南威爾斯州西部拍到的戲劇性畫面顯示，大規模沙塵暴席捲澳洲內地城鎮。沙塵遮天蔽日，當地民眾說，夜晚還沒降臨，整座城鎮便陷入黑暗之中。

杜波鎮（Dubbo）居民赫爾（Ashleigh Hull）告訴法新社：「我們早已習慣在大規模沙塵暴來臨前，趕緊收進衣服、關掉空調、緊閉門窗。」

但她說，這一波比典型的沙塵暴「更壯觀」。

「老實說，這簡直就像一部描述世界末日的電影，沙塵如巨大波浪向我們襲來，令人印象相當深刻，但我只希望它帶來大雨，而非灰塵。」

強烈冰雹風暴今天席捲首都坎培拉，影像畫面顯示，許多樹枝折斷。

緊急事務處理當局警告當地民眾「將車移至有遮蔽物之處，並遠離樹木和電線」。

澳洲氣象局（Bureau of Meteorology）提醒新南威爾斯州東南部居民作好防災準備。

氣象局說：「強烈雷暴可能帶來破壞性強風、巨大冰雹和豪雨，警戒地區接下來數小時恐發生暴洪。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）

© 2020 AFP