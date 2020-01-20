澳洲百種受威脅物種棲地 野火燒毀逾半數

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（法新社雪梨20日電） 澳洲政府今天表示，100種「受威脅」植物與動物的已知棲息地，包括32種「極危」物種的棲地，有半數以上已遭森林大火燒毀。

野生動物專家擔心，有超過10億隻動物已在這波史無前例的森林大火中喪生。這幾個月來野火蹂躪澳洲東部與南部，奪走28條人命，災區比一個葡萄牙國土面積還大。

官員表示，目前要進入火場調查仍太危險，正確的數據，還需要幾周的時間才能估算出來。

不過，環境與能源部（Department of the Environment and Energy）今天公布初步名單，將受到威脅（threatened）的植物、動物與昆蟲列出，這些動植物的已知棲息地有一成以上受到影響。

此外，49個物種的已知或可能棲地有超過8成位於火災地區，另外65個物種的分布區域，有5成至8成受到影響。

環境與能源部受威脅物種專員波克斯（Sally Box）說，這項調查結果只是初步了解野火對澳洲野生動物可能造成的衝擊。

據指出，位於野火延燒路徑上的受威脅物種包括272種植物、16種哺乳動物、14種蛙類、9種鳥類、7種爬蟲類、4種昆蟲、4種魚類與1種蜘蛛。

遭受大火衝擊的32個極危（critically endangered）物種，大多數是植物，但也包括蛙類、龜類與3種鳥類。

© 2020 AFP