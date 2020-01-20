絕地戰警再出擊 登北美票房一哥

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（法新社洛杉磯19日電） 「絕地戰警FOR LIFE」（Bad Boys for Life）北美票房登冠，傳統周末期間有5900萬美元進帳，截至明天金恩博士紀念日應會超越6800萬美元門檻。

威爾史密斯（Will Smith）和馬丁勞倫斯（Martin Lawrence）繼1995年原版「絕地戰警」（Bad Boys）、2003年的「絕地戰警2」（Bad Boys II），第3度攜手大銀幕打擊犯罪，在觀眾影評好口碑下，票房表現亮眼，也證明索尼事隔17年再讓這檔系列片復活是正確決定。

同樣新上檔的「杜立德」（Dolittle）則以3天周末約2250萬美元（4天長周末預估3000萬美元）的成績當亞軍。

排名第3的是影評讚不絕口的「1917」（1917）。環球出品的這部第一次世界大戰劇情片讓出上周冠軍寶座，本周末入袋2210萬美元（4天長周末則預估有2700萬美元）。

索尼的「野蠻遊戲：全面晉級」（Jumanji: The Next Level）自上周末下滑一個名次來到第4，收入960 萬美元（4天長周末預估1260萬美元）。

排名第5的是迪士尼的「STAR WARS：天行者的崛起」（Star Wars: The Rise of Skywalker），進帳840萬美元（4天長周末預估1060萬美元）。全球票房來說，這部「天行者傳奇」第9章已突破10億美元大關。

第6到第10的電影依序為：「不完美的正義」（Just Mercy），600萬美元、4天750萬美元；「她們」（Little Women），590萬美元、4天740萬美元；「鋒迴路轉」（Knives Out），430萬美元、4天530萬美元；「姐妹老闆」（Like a Boss），380萬美元、4天450 萬美元；「冰雪奇緣2」（Frozen II），370萬美元、4 天510萬美元。

© 2020 AFP