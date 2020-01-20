針對歐美 伊朗擬退禁止核擴散條約

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（法新社德黑蘭20日電） 伊朗國會新聞網站ICANA報導，外長查瑞夫今天表示，不會再縮減對2015年核子協議的承諾，但歐洲國家若把伊朗核計畫爭端送交聯合國安全理事會，伊朗將退出禁止核子擴散條約。

查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）表示：「限縮承諾的步驟到此為止，但若歐洲國家持續他們不合宜的舉措，或把伊朗核計畫的案子送交聯合國安理會，我們將退出禁止核子擴散條約（Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT）。」

英國、法國與德國上周針對伊朗不遵守2015年核子協議的條款啟動爭端解決機制，此舉可能終將促使安理會再度對伊朗施加國際制裁。

英德法俄中美6國與伊朗在2015年敲定這項畫時代核子協議，美國片面於2018年退出，隨後再度向伊朗施加制裁，伊朗控訴英德法三國，對於美國的制裁毫無作為。

查瑞夫說，歐洲把伊朗核子問題送聯合國安理會的舉措「毫無法律依據」，若他們採取進一步的行動，「伊朗將考慮退出禁止核擴散條約」。

他表示，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）在2018年曾以3封信函，警告當時的歐盟外交和安全政策高級代表茉格里尼（Federica Mogherini）類似後果。

查瑞夫說：「伊朗總統在信函里指出，若這項爭議提交給安理會，伊朗將討論退出NPT，不過在此之前我們可以考慮其他的選項。」（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP