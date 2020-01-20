馬霍姆斯率隊勝泰坦 酋長50年來首闖超級盃

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（法新社堪薩斯市19日電） 職業美式足球聯盟NFL四分衛馬霍姆斯今天率堪薩斯酋長以35比24擊敗田納西泰坦，這是他們50年來第一次闖進超級盃

NFL三年級生馬霍姆斯（Patrick Mahomes）在NFL季後賽美國聯會（AFC）冠軍賽中，傳球35次成功23次，全場傳出294碼，同時也跑出53碼，3次成功傳球讓酋長完成達陣，自己也跑出1次達陣，率酋長搶下2月2日超級盃門票，他們的對手將是舊金山49人和綠灣包裝工在國家聯會（NFC）冠軍戰一役的勝方。

這是酋長在1970年1月以來首度打進超級盃（Super Bowl），也是馬霍姆斯生涯首次參加超級盃。馬霍姆斯2018年球季榮獲年度最有價值球員（MVP），本季他曾出現右膝膝蓋骨脫臼問題，但只缺席2場比賽就迅速回歸賽場，他的努力如今獲得豐富的回報。

上個球季的美聯冠軍賽，酋長在主場歷經延長賽不敵愛國者，今天獲勝晉級超級盃，湔雪前恥。

第1節酋長一度以0比10落後，第2節也曾以7比17落後，但馬霍姆斯上半場2次成功傳球給隊友希爾（Tyreek Hill）達陣，非以腳程出名的馬霍姆斯，也甩開至少4名對方防守球員，在上半場結束前11秒跑陣達陣，讓酋長在中場時，以21比17躍居領先。

下半場的比賽，兩隊在第3節沒有分數進帳，尾鋒威廉斯（Damien Williams）第4節衝刺3碼成功達陣，讓酋長以28比17領先，之後馬霍姆斯漂亮傳球60碼，讓隊友華金斯（Sammy Watkins）達陣，酋長也因此將領先拉開到35比17。

泰坦即便臨去秋波，在比賽剩下4分18秒時，靠佛克瑟（Anthony Firkser）在達陣區內接球達陣拿下分數，但終場酋長仍以35比24獲勝，前進超級盃，落敗的泰坦則是結束他們在本季季後賽的驚奇之旅。

本季的NFL季後賽，泰坦先在外卡戰爆冷擊敗去年高舉超級盃的老牌勁旅新英格蘭愛國者，接着又扳倒頭號種子巴爾的摩烏鴉，闖進美聯冠軍賽，可惜在美聯冠軍賽止步，無法繼2006年的匹茲堡鋼人、2011年的包裝工後，再度創造「老6傳奇」，成為NFL史上第3支闖進超級盃的第6種子球隊。

© 2020 AFP