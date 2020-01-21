不滿管控槍枝 維吉尼亞州數千人集會

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（法新社維吉尼亞州里契蒙市20日電） 在層層警力戒備下，數以千計擁槍權支持者今天在維吉尼亞州議會附近平和集會，抗議民主黨在州議會推動的槍枝管控法案。

州長擔心極右團體引發暴力而發布緊急狀態，但這場集會過程平和，未生事端。

群眾身穿打獵夾克、頭戴獵帽，進入位於里契蒙市（Richmond）的州議會示威區參加這場「遊說日」活動前，都接受嚴格安檢，以免他們攜帶武器進入議會區。

還有更多人聚集在州議會大樓周邊街道，一些人手持戶外集會區可攜帶的小手槍或長槍，高舉美國國旗與維州州旗，並拉開大型布條，上頭畫有攻擊步槍圖案，寫着「有膽就來拿！」（Come and Take it！）字樣。

24歲的里契蒙市民布魯克斯（Brooks，他不願透露全名）和一群朋友「為支持（憲法）第二修正案」前來遊行，其中一個朋友還拿着AR-15攻擊步槍。

布魯克斯告訴法新社：「這是憲法賦予我們的權利，讓我們有權武裝自己。擁槍是為了心靈平靜，這東西具有保護作用。」

這場集會是由「維吉尼亞公民防衛聯盟」（Virginia Citizens Defense League）主辦，他們反對掌控維州政府的民主黨所提出的槍枝管控法案。

© 2020 AFP