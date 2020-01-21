中美洲移民赴美欲借道 墨國發射催淚瓦斯擋人

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（法新社墨西哥希達哥市20日電） 來自一批新移民隊伍的3500名中美洲民眾今天試圖越過分隔墨西哥與瓜地馬拉的一條邊界河，引發墨西哥國家衛隊（National Guard）發射催淚瓦斯阻擋。

這些來自所謂「2020移民團」（2020 Caravan）的約3500名中美洲非法移民，清晨聚集在蘇奇亞提河（Suchiate River）瓜地馬拉這一側岸邊，要求墨西哥移民當局讓他們繼續前往美國。

移民當局沒有立刻做出回應，移民們遂開始跋涉過河。蘇奇亞提河每年此時河水相對較淺。

墨西哥部隊朝移民發射催淚瓦斯，試圖逼他們回岸上。許多移民用衣物遮擋臉部，避免遭催淚瓦斯波及，其中有些朝看守蘇奇亞提河的憲兵投擲大石塊，憲兵則拿着鎮暴盾牌阻擋。

帶着妻子與兩名年幼孩童一起長途跋涉的宏都拉斯移民荷黑（Jorge）高喊：「讓我們通過！摸摸你們的良心！」

另一名移民坦妮亞（Tania）說：「他們想耍我們，要我們（向移民當局）登記，然後又把我們驅逐出境。」移民隊伍上周在650公里外的宏都拉斯汕埠（San Pedro Sula）組成時，坦妮亞就一直隨着隊伍前進。

準備跋涉過河的33歲宏都拉斯移民馬蒂內茲（Elvis Martinez）在瓜地馬拉這頭邊境告訴法新社：「炎熱讓我們感到絕望。這一趟很折騰，尤其對孩子們來說。」

他還表示，「我懇請羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador，墨西哥總統）憑良心考慮一下」，讓這些移民通過。

但美國總統川普去年揚言，若羅培茲歐布拉多政府未能採取更多行動阻止中美洲非法移民抵達美墨邊境，將對墨西哥課徵高額關稅。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP