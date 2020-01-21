囤積救援物資未發放 波多黎各展開調查

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（法新社邁阿密20日電） 近期一連串地震襲擊波多黎各，數千人還睡在帳篷里，卻有人發現一批颶風瑪莉亞災後剩餘的緊急物資未使用也未發放給民眾，司法單位展開調查，群眾則在今天上街抗議。

一名臉書（Facebook）用戶18日上傳直播影片，顯示美國自治邦波多黎各南部城市旁斯（Ponce）一座倉庫內滿是未發放的緊急物資，包括帳篷、尿布、嬰兒配方奶粉、收音機、電池和數千瓶水，看起來已經過期。

這些救援物資中，有些顯然是要給瑪莉亞颶風（Hurricane Maria）的災民。這場2017年9月發生的災害導致約3000人喪命。

波多黎各總督瓦茲蓋斯（Wanda Vazquez）聲明表示，根據這些暗指一些官員在倉庫及物資管理上怠惰或失職的發現，政府把調查工作交付給司法部。

此外，她在影片公布後，立即開除了緊急管理部門主任阿塞維多（Carlos Acevedo）及住房部部長埃森納（Fernando Gil Ensenat）。

波多黎各自去年12月以來，受超過1000次地震所擾，約5000人住在帳篷里，其中許多人在影片公布後前往倉庫搶奪物資。

數十名抗議群眾今天在波多黎各首府聖胡安（San Juan）上街向瓦茲蓋斯抗議，令人想起去年7月也有群眾上街要求時任總督的羅塞洛（Ricardo Rossello）下台。

羅塞洛在與其他11名男性官員的聊天簡訊中嘲笑瑪莉亞颶風災民，還拿來自聖胡安的流行歌手、已出櫃的瑞奇馬丁（Ricky Martin）等人開恐同玩笑，引發民怨，羅塞洛最後以辭職收場。

瑞奇馬丁今天在社群網站Instagram以西班牙語表示，他打算回波多黎各，針對新情勢採取行動，「在波多黎各旁斯倉庫發生的事，是一種無動於衷、虐待且無比不負責任的行為」。

© 2020 AFP