川普參院彈劾審理前 律師團籲宣告無罪

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（法新社華盛頓20日電） 針對美國總統川普的聯邦參議院彈劾審理將於明天展開，川普的律師團今天提出審理備忘錄，要求參議院立即宣告無罪。

在野的民主黨人表示，川普扣下給烏克蘭的軍事援助，藉此施壓，涉嫌濫權；又拒絕交出文件，在眾議院調查人員傳喚的情況下阻擋行政官員作證，涉嫌妨礙國會調查。

以民主黨居多數的眾議院去年12月針對川普通過濫權及妨礙國會調查兩項彈劾條文，此案將由共和黨掌控的參議院審理，結果將決定川普是否去職。

幾乎與川普律師團提出備忘錄的同時，眾議院彈劾檢控代表回應川普稍早提出的文件，指控他涉嫌「為了在下次選舉中作弊而行為不端」，且參議院應在「公平審理後」令他去職。

明天審判展開後，參議員將在美國最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）主持、莊嚴肅穆的議程中，每天聽取6小時的攻防論據，一周6天。

川普的律師團由12人組成，論點之一是質疑彈劾的概念，他們認為眾議院通過的兩項彈劾條文是「以不正當手段操弄程序」的產物，且「在憲法上看來有缺陷」，因為條文並不涉及違反現有法律。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP