川普彈劾案參院將開審 後續可能程序一次看

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（法新社華盛頓21日電） 美國聯邦眾議院以濫權和妨礙國會調查的罪名彈劾總統川普後，聯邦參議院將於今天展開審理。

目前彈劾川普的正式條文已於16日送交參議院，當天晚間，給川普的正式傳票便送抵白宮；白宮接着於18日作出回覆。雙方也在上周末向參議院提交概述案件的審理摘要。接下來可能的程序如下：

● 制定規則

參議院今天下午1時（台灣時間22日凌晨2時）將展開彈劾審理，由美國最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）主持。

首要工作便是制定審理規則，包括應該花多少時間聆聽眾議院檢控代表和被告方面的論證；應該安排多少時間給參議員提出、但由羅伯茲宣讀的提問；是否要傳喚證人或尋求其他證據等。

參院多數黨共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）20日晚間已提議，應讓兩造各自在兩天內有24小時做開場論證。

預料民主黨人將奮力確保能把傳喚證人和索取文件納入程序，並可能強迫參議院進行閉門辯論。

不過麥康奈已表示，在進行論證和提問之前，他不會考慮傳喚證人的問題。而共和黨在參院以53比47席佔多數，代表麥康奈將佔得上風。

● 聽審

麥康奈已表示，自己草擬的審理規則，與1999年前總統柯林頓的彈劾審理案「非常、非常相似」。

當年參議院共花了5個星期審理柯林頓彈劾案，柯林頓本人並未現身。預料川普也不會親自出席，他17日已指定9名律師組成的團隊為自己辯護。

柯林頓案開場時，被告方面便一條一條正式否認彈劾條文。接着才由眾議院檢控代表率先提出己方論證，雙方各自進行3天。參議員之後再透過首席大法官，向檢控代表和被告方面提出超過150個問題。

白宮已表示，預料兩周內川普的彈劾審理就會結束。

● 證人議題

參議院當年審理柯林頓彈劾案時，在制定規則後的17天，閉門辯論兩項議題：一項是駁回指控，另一項是傳喚證人，每項議題可依簡單多數表決通過。

這兩項議題也可能同時出現在川普彈劾案。川普已呼籲參議院駁回指控，而眾議院檢控代表則希望傳喚證人與索取文件。

若掌握參議院多數的共和黨維持團結，一旦他們想駁回彈劾案，就能如願。

他們也能拒絕傳喚證人，並立即推動對川普的彈劾罪名進行最終表決。

在柯林頓案中，駁回彈劾的動議遭到否決，但傳喚證人的動議過關。3名證人私下作證後，參議院接着取得節錄的錄音證詞。這段程序使得柯林頓案又拖了將近2周，最後參議院就彈劾條文表決時，認定柯林頓無罪。

● 判決

不管是要省略傳喚證人，或是要延長審理時間來取證，一旦證人議題獲得解決，彈劾案將進入判決階段。

若要認定總統有罪並罷黜他，必須有2/3的參議員同意才行。目前共和黨在參議院佔多數，而且到目前為止他們都堅定支持川普，川普幾乎可以確定最後會被宣判無罪。

© 2020 AFP