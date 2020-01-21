帕森斯車禍傷重 委任律師：NBA生涯恐告終

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（法新社洛杉磯20日綜合外電報導）美國職籃NBA亞特蘭大老鷹前鋒帕森斯（Chandler Parsons）委任律師今天表示，帕森斯遭酒駕者撞傷且傷勢嚴重，可能危及職業生涯。

31歲的帕森斯，是台裔球星林書豪的前隊友，也是球迷口中的「高富帥」，他15日發生車禍後就沒再上場。老鷹球團當時表示，帕森斯出現腦震蕩和頸部揮鞭癥候群（whiplash）的癥狀。

然而，帕森斯的委任律師事務所今天發布聲明指出，帕森斯在車禍中遭到「多樣永久性嚴重傷害」，其中包括腦部創傷、椎間盤突出、肩關節唇狀肌撕裂傷等。

聲明中也說：「帕森斯在車禍中受到重傷，這次意外根本不應該發生。」

「犯下過失的駕駛在車道上造成極大的混亂，毫無必要地危及無數駕駛的生命，他現在被控酒駕，他承認飲酒，車上也有酒。他在15日下午2時，於繁忙的十字路口造成3車相撞的車禍後便昏過去，車禍造成帕森斯嚴重受傷，職業運動員生涯可能就此告終。」

律師事務所指出，在事故發生前，帕森斯「身體狀況一直處於顛峰狀態」。

「他現在正和一個醫師團隊合作，以恢復健康，但在此時此刻，他能否重回球場打球，仍是未知數。」

「我們目前專註幫助他完全恢復健康。」

帕森斯2019和老鷹簽下合約，在那之前，他待過休士頓火箭、達拉斯獨行俠、曼菲斯灰熊。

在這次事故發生前，帕森斯本季只為老鷹打了5場比賽。

© 2020 AFP