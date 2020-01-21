泰國民主派未來前進黨暫免遭解散

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（法新社曼谷21日電） 反軍人干政的泰國「未來前進黨」今天贏得官司，在首項要求解散這個政黨的訴訟過關。這個泰國第3大黨被控煽動叛亂，包括勾結神秘組織「光明會」。

泰國憲法法庭裁定，未來前進黨（Future Forward Party）並未意圖推翻君主立憲體制。未來前進黨堅決反對與軍方結盟的建制派。

由9位法官組成的憲法法庭，駁回對未來前進黨的指控。其中一位法官指出，沒有跡象顯示，未來前進黨及高層「曾採取不利於君主立憲體制的行動」。

憲法法庭這項裁決宣布後，未來前進黨總部歡聲雷動，支持者高喊「民主萬歲」和「獨裁統治去死」的口號。

不過這個深受年輕族群愛戴的政黨，仍面臨遭到解散的風險。

未來前進黨推動終止徵兵制與刪減國防支出，並批評軍人干政，親軍方的建制派視他們為眼中釘。

這個政黨還被控勾結秘密社團光明會（Illuminati ），陰謀論者聲稱，光明會意圖控制全世界。

憲法法庭將繼續審理有關未來前進黨的另一項訴訟，也就是極具魅力的億萬富豪他納通（Thanathorn Juangroongruangkit）被控違法貸款給他創辦的未來前進黨。這位多金的泰國政壇新星，也面臨一連串不利於他的指控。

在憲法法庭宣布裁決後的記者會上，他納通對雀躍不已的支持者表示：「我們認為這些訴訟出於政治目的。」

他納通誓言修改2017年軍方主導通過的憲法。分析人士指出，這部憲法使得去年選舉有利於軍方支持的黨派。

未來前進黨秘書長比亞卜（Piyabutr Saengkanokkul）呼籲，停止以「法律戰」對付他們，並說解散政黨「對泰國民主毫無益處」。

自2007年至今，泰國已解散5個政黨。朱拉隆功大學（ChulaLongkorn Unversity）安全與國際研究中心主任蒂提南（Thitinan Pongsudhirak）表示，這是「劣幣驅逐良幣」。

由於總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）領導的保王派政府造成內部對立，泰國仍陷政治泥淖。帕拉育原本是陸軍總司令，2014年發動政變而大權在握。

© 2020 AFP