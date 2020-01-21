港股領跌亞股幾全收黑

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（法新社香港21日電） 香港股市今天重挫，主因經曆數月抗議風潮後，國際信評機構穆迪調降香港信用評等，加以引發武漢肺炎的新型冠狀病毒證實會人傳人，也引發投資人恐慌，亞洲股市幾乎全都收黑。

由於美國與中國簽署貿易協議，英國脫歐的緊張情勢趨緩，各國中央銀行紛采寬鬆政策，以及全球經濟展望好轉，全球股市漲勢已持續多時，但美國股市昨天因逢假日休市，交易商找不到激勵多頭攻勢的新因素。

亞洲股市普遍走弱，香港股市跌勢尤重，恆生指數大跌810.58點，或2.81%，收在27985.33點。觀光業類股受創最深，國泰航空股價大跌超過4%，賭場業者永利澳門則跌掉4.8%。

國際信評機構穆迪（Moody's）昨天以香港機構的能力與治理「低於原先預估」為由，調降香港信用評等，由Aa2調降至Aa3。

引發武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）快速蔓延也引發日增不安。這種冠狀病毒與嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）病毒屬於同一家族，迄今已在中國奪走6人性命，確診病例也增至近300個。

上海股市下跌1.41%，東京股市下跌0.9%，新加坡、首爾和馬尼拉股市也都下跌超過1%。雪梨股市下跌0.2%，孟買、曼谷和雅加達股市也都收黑。台北股市逆勢上漲0.2%，威靈頓股市上漲0.5%。

© 2020 AFP