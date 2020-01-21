烏克蘭客機墜毀案 伊朗證實2枚飛彈朝飛機發射

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（法新社德黑蘭20日電） 伊朗民航當局今晚在官方網站發布初步報告表示，本月稍早在伊朗首都德黑蘭機場墜落的一架烏克蘭客機，證實是2枚飛彈發射鎖定的目標。

報告表示：「調查人員發現，（當時）有2枚Tor-M1型飛彈...朝這架飛機發射。」報告還說，目前正在調查這2枚飛彈產生的衝擊和墜機事件的關聯。

這份報告證實「紐約時報」（The New York Times）一篇報導的說法。從報導所附的影片可見，有2枚發射體朝這架烏克蘭客機發射。

Tor-M1型飛彈是前蘇聯研發的短程地對空飛彈，專門用來攻擊飛機和巡弋飛彈。

1月8日失事的烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）班機原定飛往烏克蘭首都基輔，但飛機從德黑蘭起飛不久便慘遭誤擊，機上176人全數罹難。

事發後西方國家依據美國情報資料，指稱這架波音（Boeing）737飛機是遭到擊落，但伊朗當局連日否認，最後仍招認。

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）航太指揮官哈吉薩達（Amirali Hajizadeh）已宣布承擔所有責任，但他表示，發射飛彈的操作員是獨立行事。

© 2020 AFP