聯合國：2019年全球觀光業成長放緩

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（法新社馬德里20日電） 聯合國世界觀光組織今天表示，2019年全球觀光業成長放緩，主因全球經濟降溫，尤其是在歐洲與亞洲，英國脫歐引發的不確定性與香港反送中抗爭也產生影響。

總部設於馬德里的世界觀光組織（World Tourism Organization）在聲明中說，去年國際觀光客成長4.0% 來到15億人次，是2016年來成長幅度最慢的一年。

世界觀光組織市場情報部門首長卡爾沃（Sandra Carvao）在記者會上說：「我們認為這樣的成長還算強勁，因為幅度仍落在歷史平均值內，但我們認為與過去兩年相比，成長有點放緩。不過，我們必須注意到，過去兩年表現真的比較亮眼，成長幅度非同一般。」

2018年觀光客人數成長6.0%，2017年成長7.0%，主因旅客又回到地中海地區東部陽光普照的觀光勝地度假，像是土耳其與埃及等，他們前幾年因為安全疑慮避免前往那些地區。2016年觀光人數則是成長4.0%。

世界觀光組織預測，受到日本東京奧運等大型體育與文化活動激勵，今年全球觀光業將成長3.0到4.0%。

卡爾沃說，諸如德國等許多主要市場經濟走緩，加上全球歷史最悠久的旅行業者湯瑪斯庫克集團（Thomas Cook）倒閉，都導致去年觀光業成長放緩。

她又說，英國即將脫離歐洲聯盟帶來「強烈的不確定性」，「影響英國經濟，進而衝擊英鎊彙率」，導致更少英國人到海外度假。

2019年入境歐洲的觀光客成長4.0%，比前一年的6.0%少。

歐洲還是全球最多人造訪的地區，去年約有51%的國際觀光客前往，相當於有7億4300萬人觀光。

造訪亞太地區的觀光客僅成長5.0%，低於2018年的7.0%，主因香港發生有時轉趨暴力的政治抗爭，導致香港飯店住房率下降。

中東地區是一個亮點，2019年入境中東的觀光客大增8.0%，高於前一年的增幅3.0%，主因沙烏地阿拉伯推出野心勃勃的計畫吸引外國觀光客，加上埃及市場復蘇。

聯合國世界觀光組織預期，等到最終數據出爐，法國、西班牙與美國將再次成為2019年全球最多人造訪的國家。

© 2020 AFP