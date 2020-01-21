英國哈利王子飛加拿大享天倫之樂

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（法新社倫敦21日電） 英國媒體報導，哈利王子從英國飛往加拿大，與妻子梅根及兒子亞契重聚。這對夫婦日前退出王室，宣布展開新生活的消息，震驚許多人。

頭銜為薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）的哈利和梅根準備完全退出、不再代表英國王室，這場出走危機動搖了存在好幾世紀的英國王室。

「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，哈利出席在倫敦舉辦的英國與非洲投資峰會後，搭乘傍晚飛往溫哥華（Vancouver）的班機。一般預料，這項投資峰會是哈利履行王室成員職務的最後官方行程之一。

報導表示，這次哈利王子（Prince Harry）啟程飛往加拿大別具象徵意義。白金漢宮（Buckingham Palace）前兩天才剛宣告，切斷與薩塞克斯公爵夫婦的全部官方關係，而哈利和梅根已決心退居幕後。

哈利和前美國女演員、妻子梅根（Meghan Markle）自2018年5月結婚以來，飽受公眾放大檢視。35歲的哈利表示，為了要和兒子擁有「更平靜生活」，別無他法，他只能選擇卸下王室第一線職務。

仍然是英國王位第6順位繼承人的哈利，昨天與首相強生（Boris Johnson）進行20分鐘私下會晤。

強生表示，全英國都希望祝福哈利和梅根未來一切順利。

報導表示，峰會結束後，哈利缺席在白金漢宮舉辦的款待非洲多國領袖晚宴，避免模糊哥哥威廉王子（Prince William）主持晚宴的焦點。

梅根和亞契（Archie）已經待在加拿大西岸緊鄰太平洋（Pacific）的溫哥華島（Vancouver Island），等待與哈利團聚。

© 2020 AFP